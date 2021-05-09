Джерело - Чемпiон.

Польська волейболістка "Імоко Воллей" Йоанна Волош відсвяткувала першу в історії своєї команди перемогу в жіночій Лізі чемпіонів повністю оголеним знімком.

На сторінці спортсменки в Instagram, на яку підписалися майже 72 тисячі осіб, з'явилося відверте фото з роздягальні. На ньому вона позує з величезним трофеєм, який прикриває її тіло.

"Чемпіони Європи", – коротко підписала Волош цю публікацію.

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