 Волейболістка оголеною відсвяткувала чемпіонство. ФОТО | Блоги | Champion.com.ua
Канело нокаутував Сондерса та здобув титул WBO
Сьогодні 07:06 2083
Костюк вийшла до основної сітки турніру у Римі
Сьогодні 14:34 174
Стало відомо хто розсудить Динамо та Зорю у фіналі Кубку України
Сьогодні 13:40 275
Ф'юрі: У Кличка не було жодного шансу зі мною
Сьогодні 12:40 1271
Динамо зіграє з Колосом, Шахтар - з Інгульцем. Розклад матчів останнього туру УПЛ
Сьогодні 10:55 420
Альварес: Я планую битися за ще один пояс
Сьогодні 09:54 1081
Сауль Альварес - Біллі Джо Сондерс: Як це було
Сьогодні 07:00 5072
Насібов здобув українським борцям останню олімпійську ліцензію
Вчора 23:53 465
Метал достроково вийшов у Першу лігу
Вчора 20:41 3593 1
Фінал Кубка України відбудеться з обмеженою кількістю глядачів
Вчора 20:13 1793
Блоги
Волейболістка оголеною відсвяткувала чемпіонство
Волейболістка оголеною відсвяткувала чемпіонство Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:39 181
В Малайзії повторили легендарний трюк Марадони
В Малайзії повторили легендарний трюк Марадони Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:58 257
Травма позбавила перемоги. У Сондерса підозра на перелом. ВІДЕО
Травма позбавила перемоги. У Сондерса підозра на перелом. ВІДЕО Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:51 455
Українські спортивні журналісти отримали почесні нагороди
Українські спортивні журналісти отримали почесні нагороди Андрій Твердохліб
Вчора 18:56 381
Я довбав пальцями його жопу: Мак-Грегор написав образиливий твіт на адресу Нурмагомедова
Я довбав пальцями його жопу: Мак-Грегор написав образиливий твіт на адресу Нурмагомедова Андрій Твердохліб
Вчора 18:34 415
Прямі трансляції
Навколо спорту

Волейболістка оголеною відсвяткувала чемпіонство

Сьогодні 14:39 Valeriy Ruchka 185 0
Волейболістка оголеною відсвяткувала чемпіонство

Джерело - Чемпiон.

Польська волейболістка "Імоко Воллей" Йоанна Волош відсвяткувала першу в історії своєї команди перемогу в жіночій Лізі чемпіонів повністю оголеним знімком.

На сторінці спортсменки в Instagram, на яку підписалися майже 72 тисячі осіб, з'явилося відверте фото з роздягальні. На ньому вона позує з величезним трофеєм, який прикриває її тіло.

"Чемпіони Європи", – коротко підписала Волош цю публікацію.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()