Лобов: Бачив лише бій Берінчика з алкашем

Джерело - YouTube.

Суперник Дениса Берінчика в кулачному бою, який заплановано на 19 червня, ірландський боєць Артем Лобов бачив лише один бій українця - з алкашем посеред села.

Про це розповів Лобов в інтерв'ю Отдушивдушу.

"Якщо чесно, я бачив лише один бій Дениса, там де він "зарубався" з алкашем у селі. Саме це відео мене й зачепило. Так буває, що саме такі відео "залітають" краще, аніж поєдинки професіоналів", - сказав Лобов.

Зазначимо, що мова йде про це відео.

Нагадаємо, Берінчик викликав Лобова на кулачний бій (без перчаток) одразу після своєї перемоги над чилійцем Хосе Санчесом у рейтинговому поєдинку за версією WBO в легкій вазі.

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