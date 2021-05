Пресслужба ірландської авіакомпанії Ryanair відреагувала прихід Жозе Моурінью у Рому.

Авіакомпанія одразу запропонувала для португальця дешеві перельоти у Рим.

"Жозе буде радий дізнатися, що зараз ми літаємо з Лондона до Риму за ціною всього від 14,99 фунтів стерлінгів. Оскільки він не завоював трофеїв у Тоттенгемі, ми очікуємо, що ручного багажу буде достатньо для цього польоту", – йдеться у Twitter Ryanair.

Jose will be happy to know that we currently fly London to Rome from only £14.99.



Due to his lack of trophies at Spurs, we expect a carry-on bag will suffice for this trip. https://t.co/O50nHSGcM6