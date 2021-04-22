Відео дня. Уболівальники з Тернополя підтримали Луческу

Джерело - Чемпiон.
Після перемоги над Агробізнесом у півфіналі Кубка України уболівальники тепло привітали головного тренера київського Динамо, вигукуючи його прізвище біля автобуса, який чекав команду, щоб відвезти киян в аеропорт.
Ультрас проти Луческу. Тренер Динамо відреагував на образливі вигуки
Мірча Луческу подякував їм за увагу, помахав рукою, а потім підійшов ближче, щоб роздати охочим автографи і сфотографуватися.
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