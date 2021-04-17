Супергол Тайсона у стилі ван Бастена

Джерело - Чемпiон.

Тайсон, залишивши Шахтар, підписав контракт з клубом Інтернасьйонал.

Про це повідомили пресслужби як бразильського, так і українського клубів.

З Тайсоном в Україні було багато різних історій, але один гол, який згадуватимуть ще дуже довго.

Восьмого листопада 2012 року Металіст в матчі четвертого туру групового етапу Ліги Європи впевнено обіграв Русенборг з рахунком 3:1. Відкрив рахунок в матчі саме Тайсон, який виконав феноменальний удар після навісу з лівого флангу.

Легендарний форвард Марко ван Бастен порівняв гол, забитий Тайсоном Русенборгу зі своїм шедевром у ворота СРСР у фіналі Євро-88.

"Повинен визнати, що гол Тайсона кращий мого. Він ударив м'яч зовнішньою стороною стопи, я ж приклався до м'яча всім підйомом. Те, як він виконав удар неймовірно красиво"

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