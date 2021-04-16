У Туреччині суддя зупинив гру вже на 10-й хвилині, щоб футболісти перекусили

Джерело - Чемпіон.

У грі 30 туру Першої ліги чемпіонату Туреччини між командами Гіресунспор - Кечіоренгюджю суддя зупинив гру вже на 10-й хвилині щойно зайшло сонце, через місяць Рамадану.

Футболісти підкріпилися бананами, фініками та водичкою. Формальною причиною арбітр вказав травму гравця, бо регламент не передбачає зупинки на перекус.

عندما يحين موعد الإفطار في الدوري التركي 🕌pic.twitter.com/KMnSAtDGBx — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 14, 2021

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