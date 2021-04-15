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Ми вболіваємо за вас. Динамо відповіло Соколу

Сьогодні 22:52 Valeriy Ruchka 205 0
Ми вболіваємо за вас. Динамо відповіло Соколу

Джерело - Чемпiон.

Динамо відповіло Соколу, який раніше підтримав команду Мірчі Луческу напередодні поєдинку з Шахтарем. Гравці футбольного клубу побажали столичним хокеїстам перемоги у фінальній серії плей-оф УХЛ проти Донбасу.

 Одне місто, дві легенди: Сокіл побажав успіхів Динамо у матчі з Шахтарем

“Одне місто, дві легенди: бажаємо успіхів і перемог Соколу у фінальній серії плей-оф УХЛ. Вже в п’ятницю наші земляки з хокейного Сокола почнуть фінальну серію плей-оф УХЛ проти Донбасу. Гравці і тренери Динамо бажають легендарному клубу перемогти і повернути вищу нагороду хокейної України в столицю. Хлопці, ми вболіваємо за вас”.

 
 
 
 
 
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A post shared by FC Dynamo Kyiv official (@fc_dynamo_kyiv)

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