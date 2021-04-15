Одне місто, дві легенди: Сокіл побажав успіхів Динамо у матчі з Шахтарем

Джерело - Чемпіон.

В УХЛ та УПЛ час вирішальних матчей з інтригуючим протистоянням команд Києва та Донецька.

Вже 16 квітня Сокіл в Дружківці розпочинає фінальну серію плей-оф проти Донбаса. А 17 квітня на НСК “Олімпійський” Шахтар приймає київське Динамо у рамках футбольної прем'єр-ліги.

"Ми би хотіли побажати Динамо успіху в цьому дуже важливому матчі, - розповів клубній пресс-службі віце-президент Сокола В’ячеслав Лецкан. - Я з дитинства вболівав за Сокіл та київське Динамо. Зараз і Динамо, і Сокіл мають шанси стати чемпіонами України. Бажаємо команді Мірчі Луческу успіхів! Хлопці, ми вболіваємо за вас!"

Нагадаємо, матчі фінальної серії плей-оф УХЛ Паріматч між Донбасом і Соколом відбудуться 16 та 18 квітня в Дружківці, 21 та 23 квітня в Києві. Трансляцію поєдинків можна буде побачити на телеканалі XSPORT. Фінальна серія плей-оф буде продовжуватися до 4 перемог однієї з команд. У разі потреби, вирішальні матчі будуть зіграні 26, 28 та 30-го квітня.

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