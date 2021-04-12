8-річний хлопчик встановив унікальний світовий рекорд у скелелазінні

Юний скелелаз з Франції відзначився низкою дивовижних проходжень скельних маршрутів. А нещодавно він пройшов свій перший маршрут складності 8а+ "Sacrilège" на скелях Ле Сосуа.

Жюль Анрі – восьмирічний скелелаз із Франції. Займатися скелелазінням хлопчик почав завдяки своєму батькові. І хоча Жюль взявся за підкорення скель лише рік тому, він може похизуватися чималими досягненнями у проходженні скельних маршрутів.

Місяць тому юний француз пройшов маршрут 7с+ "Chimpanzodrome" у регіоні Ле Сосуа. Це досягнення заслуговує на особливу увагу, адже враховуючи складність маршруту, ця скеля не найулюбленіша серед молодих скелелазів.

На початку квітня Жюль Анрі підкорив маршрут складності 8а+ "Sacrilège" на тих самих скелях Ле Сосуа. І варто зазначити, що до цього ще жодного разу скелелазу його віку такий маршрут не піддавався – складність 8а+ не проходив ніхто молодше 9 років.

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