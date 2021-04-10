Джерело - Чемпіон.

Капітан київського Динамо Сергій Сидорчук відзначився черговим шикарним голом. Цього разу в ворота Дніпро-1 у переможній грі 21 туру Української Прем'єр-ліги (2:0).

Сидорчук подвоїв рахунок на 68-й хвилині матчу і, як виявилось, підбив підсумок гри. Перший гол у киян на рахунку Миколенка на 58-й хвилині.

Нагадаємо, Сидорчук нещодавно забив феноменальний гол у ворота Зорі.

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