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Сидорчук забив шикарний гол у ворота Дніпро-1

Сьогодні 19:48 Андрій Твердохліб 661 0
Сидорчук забив шикарний гол у ворота Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

Капітан київського Динамо Сергій Сидорчук відзначився черговим шикарним голом. Цього разу в ворота Дніпро-1 у переможній грі 21 туру Української Прем'єр-ліги (2:0).

Сидорчук подвоїв рахунок на 68-й хвилині матчу і, як виявилось, підбив підсумок гри. Перший гол у киян на рахунку Миколенка на 58-й хвилині.

Нагадаємо, Сидорчук нещодавно забив феноменальний гол у ворота Зорі.

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