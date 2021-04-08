Український захисник ФК Оболонь Юрій Мате відзначився феноменальним ударом у домашньому матчі 19-го туру Першої ліги чемпіонату країни проти Кременя.

22-річний вихованець донецького Шахтаря на 28-й хвилині за рахунку 0:0 отримав м'яч у районі центрального кола, зробив із круглим снарядом кілька кроків і забійним пострілом метрів із 40 відправив шкіряну сферу чітко в дев'ятку.

Голкіпер кременчуцької команди бачив момент удару, але врятувати ворота не зміг. Поєдинок завершився з рахунком 3:0.

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