Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Інгульця Ілля Коваленко відзначився феноменальним голом у ворота Маріуполя в 20 турі Української Прем'єр-ліги.

Коваленко вийшоа на заміну на 52-й хвилині, а на 53-й створив свій, без перебільшення, шедевр. Гра завершилася перемогою Маріуполя - 4:3.

Гол, як дві краплі води, схожий на легендарну звитягу Робіна ван Персі на ЧС-2014 у ворота Іспанії.

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