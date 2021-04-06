 Футболіст Інгульця Коваленко забив феноменальний гол у падінні головою. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
Гол Родрігеса приніс Динамо перемогу над Олександрією в 20 турі УПЛ
04.04.2021 21:26 2582
Дніпро розгромив Донбас у півфіналі УХЛ
Сьогодні 20:59 64
Ліга чемпіонів входить у завершальну стадію: розклад чвертьфінальних матчів турніру
Сьогодні 17:45 662
Циганик: У Шахтарі конфлікт між молодими і старшими
Сьогодні 15:09 1053
Маркевич: Такої переваги Динамо перед Шахтарем ніхто не очікував
Сьогодні 13:09 1299
Реал - Ліверпуль: онлайн-трансляція
Сьогодні 12:09 2371
Манчестер Сіті зіграє з Боруссією, Реал - з Ліверпулем у чвертьфіналі Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:08 734
Сокіл втретє обіграв Кременчук у півфіналі УХЛ
Вчора 20:15 1464
Фіорентина зацікавилась нападником Зорі
Вчора 19:35 1891
Помер легендарний коментатор боксу
Вчора 17:42 3069
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:59 Хокей. УХЛ Дніпро розгромив Донбас у півфіналі УХЛ 64
20:42 Футбол Маріуполь прийме Шахтар на НСК Олімпійський 176
20:30 Футбол Барселона - Вальядолід 1:0. Огляд матчу 329
20:16 Футбол Пірло відреагував на зустріч президента Ювентуса з Аллегрі 345
20:00 Беттінг Прогноз на матч Реал Мадрид - Ліверпуль: 6 квітня 2021 1238
19:58 Футбол Сьомін порівняв Лобановського з Сімеоне 606
19:52 Блог Світоліна отримала в подарунок від нареченого елітний автомомобіль 1280
19:38 Футбол Різеспор із Морозюком поступився Гезтепе у чемпіонаті Туреччини 349
19:21 Беттінг Прогноз на матч Баварія - ПСЖ: 7 квітня 2021 362
19:20 Бокс Гірн: Джошуа вже розпочав тренувальний табір до бою з Ф’юрі 655
19:01 Футбол Циганик назвав фаворита чемпіонської гонки в УПЛ 723
19:00 Беттінг Промокод 1xbet україна * 1XMAX * - бонус на перший депозит 2020 21417 1
18:50 Футбол Гнабрі пропустить матч проти ПСЖ 375
18:45 Блог Відео дня. Італійський нападник забив найкращий гол року 697
18:33 Теніс Костюк: Була абсолютно не готовою до турніру у Маямі 585 1
18:28 Блог Футболіст Інгульця забив феноменальний гол у падінні головою 530
18:18 Футбол Рома знайшла несподівану заміну Фонсеці 1220
17:58 Баскетбол Український баскетболіст пояснив зміну прізвища 1505
17:57 Футбол Букмекери назвали фаворита Ліги чемпіонів 985
17:45 Футбол Тухель підтвердив сутичку між Кепою та Рюдігером на тренуванні Челсі 579
17:45 Футбол Ліга чемпіонів входить у завершальну стадію: розклад чвертьфінальних матчів турніру 662
17:32 Футбол Флік: Ноєр - наша перевага перед ПСЖ 628
17:14 Теніс Збірна Японії назвала склад на матч проти України 858
16:58 Футбол Інтер визначив майбутнє Конте 1029
16:47 Футбол Ібрагімовича звинуватили у вбивстві лева 1098

Футболіст Інгульця забив феноменальний гол у падінні головою

Сьогодні 18:28 Андрій Твердохліб 530 0
Футболіст Інгульця забив феноменальний гол у падінні головою

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Інгульця Ілля Коваленко відзначився феноменальним голом у ворота Маріуполя в 20 турі Української Прем'єр-ліги.

Коваленко вийшоа на заміну на 52-й хвилині, а на 53-й створив свій, без перебільшення, шедевр. Гра завершилася перемогою Маріуполя - 4:3.

Гол, як дві краплі води, схожий на легендарну звитягу Робіна ван Персі на ЧС-2014 у ворота Іспанії.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()