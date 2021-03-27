 Австралійська футболістка завершила кар'єру заради хворого на рак хлопця. ФОТО | Блоги | Champion.com.ua
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Австралійська футболістка завершила кар'єру заради хворого на рак хлопця

Сьогодні 11:18 Valeriy Ruchka 356 0
Австралійська футболістка завершила кар'єру заради хворого на рак хлопця

Джерело - Чемпiон.

По-справжньому "голлівудська" історія сталася в Австралії — 28-річна футболістка Ралі Добсон, зірка жіночої команди Мельбурн Сіті, вирішила завершити кар'єру, щоб присвятити більше часу своєму хворому на рак мозку майбутньому чоловікові Метту, який буде проходити інтенсивний курс променевої терапії і хіміотерапії.

Після завершення свого останнього матчу в кар'єрі, який закінчився перемогою Мельбурн Сіті з рахунком 2:1 (Добсон відкрила рахунок в середині другого тайму), футболістка підбігла до краю поля, щоб привітатися з друзями, але там її вже чекав Метт, який став на коліно і зробив пропозицію.

На пропозицію Ралі відповіла згодою.

Ралі в розмові з журналістами повідомила, що незадовго до цього двічі пропонували Метту одружитися, але той відмовлявся. Тепер стала зрозумілою причина.

За словами Добсон, у Метта пухлину головного мозку у виявили шість років тому, після того як у нього стався напад під час гри в футбол. Йому зробили операцію, тоді хвороба відступила, але пізніше повернулася.

До кінця травня він буде проходити курс агресивної променевої терапії, а потім ще 12 місяців — агресивну хіміотерапію.

Нас чекають дуже важкі 18 місяців, але все це піде на користь. Я хочу проводити час разом з ним, з нашими друзями та сім’ями, ми можемо подумати про те, щоб створити власну сім’ю. Всі ці речі більше, ніж ця гра, — наголосила Добсон.

За її словами, шанси на одужання Метта великі — через вік і те, що пухлину виявили досить рано.

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