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Франція - Україна: головні підсумки матчу

Сьогодні 07:07 Андрій Твердохліб 1305 0
Франція - Україна: головні підсумки матчу
Фото: УАФ

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з виїзної нічиєї (1:1) проти Франції стартувала в кваліфікації до чемпіонату світу 2022 року, який відбудеться в Катарі наприкінці наступного року. Команда Шевченка знову приємно здивувала.

1. Тренерський фактор

Андрій Шевченко обрав, досить ризиковану, але таку логічну тактичну схему на гру. Національна команда чи не вперше зіграла в 3 цетральних захисника - з одного боку зміцнівши захисну лінію, як може здатися не розбираючись в деталях, з іншого - коуч таким чином вирішив проблему з вінгерами, наситивши центрапівзахисту креативними (крім Сидорчука) футболістами, які досить непогано почувають себе і в опотрній зоні при захисті власних воріт.

Як зізнався після гри головний тренер Гальських півнів Дідьє Дешам, збірна України здивувала - французи геть не очікували на таку побудову гри українців.

2. Воротар

Шевченко на березневий збір команди викликав одразу 5 голкіперів: Георгія Бущана, Анатолія Трубіна, Андрія П'ятова, Дмитра Різника та Андрія Луніна. Тож напередодні гри питання хто вийде в старті цікавило як уболівальників так і спеціалістів. 

Багаторічний перший номер збірної Андрій П'ятов зовсім втратив місце в старті Шахтаря, Андрій Лунін також немає ігрової практики в Реалі, тож напевне тренери будуть шукати оптимальну кандидатуру. Не слід забувати про майбутній Євро-2020, який напевне Шевченко тримає в голові. Проти Франції позицію в воротах зайняв динамівець Бущан і провів дуже впевнену гру. Андрій Шевченко так пояснив свій вибір: "У Бущана трошки більше досвіду. Він пропустив тут сім м'ячів, і з точки зору психології можна було дати йому шанс. Я бачив, що Георгій готовий до цієї гри краще. Усе-таки в Динамо на тлі матчів чемпіонату України є психологічна перевага."

Отже, якщо воротар Динамо не припускатиметься серйозних помилок, то саме він має найбільші шанси стати основним на чемпіонаті Європи.

3. Миколенко

Перед грою з французами були певні побоювання за лівого захисника. Футболіст Динамо навесні грає не досить впевнено, припускаючись помилок, та й фізичний стан молодого гравця в останніх матчах був не найкращий. Миколенко своєю потужною грою проти французів вчергове довів свій клас і довів чому саме він основний футболіст в Андрія Шевченка. Спочатку Миколенко "з'їв" Комана, а потім не дав розгулятися свіжому Дембеле, який вийшов на заміну. Шевченко коротко прокоментував гру лівого латераля (у цій грі): "Він провів супергру".

4. Зінченко - капітан

Футболіст Манчестер Сіті став наймолодшим капітаном збірної України (загалом 29-м). Зіна вивів на поле команду з капітанською пов'язкою у віці 24 років і 98 днів. Напевне, з поверненням на поле Андрія ярмоленка пов'язка повернеться до футболіста Вест Гема, однак Зінченко назавжди увійшов в історію головної команди країни.

5. Упевненість

Збірна Україна зіграла проти французів нехай і не яскраво (чого й неможливо було очікувати), але дуже впевнено, солідно та спокійно. Команда вчергове довела, що може протистояти найкращим командам світу. Також гра продемонструвала, що в команди крім плану А є ще й плани B та C. І головне - гравці здатнні виконувати завдання тренерського штабу та грати в абсолютно різний футбол, виходячи з ситуації.

Наступну гру збірна України зіграє вже цієї неділі, 28 березня, в Києві проти команди Фінляндії.

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