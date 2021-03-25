Джерело - Чемпiон.

Президент України Володимир Зеленський привітав збірну України з виїзною нічиєю проти команди Франції в матчі 1-го туру відбіркового турніру Чемпіонату світу 2022 року.

"Нічия на виїзді з чемпіонами світу - not bad. Вітаю команду й тренера з крутим результатом, здобутим попри солідні кадрові втрати! Вперед, Україно!", - написав глава держави у Twitter.

Нічия на виїзді з чемпіонами світу – not bad 💪💪💪 Вітаю команду й тренера з крутим результатом, здобутим попри солідні кадрові втрати! Вперед, Україно! ⚽ — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 24, 2021

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua