Це я на тебе завжди рівнявся: Віталій Кличко чуттєво привітав брата з ювілеєм

Джерело - Чемпiон.

Сьогодні, 25 березня, свій 45-й день народження святкує легенда світового боксу українець Володимир Кличко.

Привітав чемпіона і його брат Віталій!

"Друзі! 25 березня вже багато років для мене - радісний і теплий день.

У дитинстві я мріяв про брата. І коли мені було майже 5 років, мама мені зробила найкращий подарунок🙂

Малим брат намагався стати, як старший. Я пішов до школи – він мріяв скоріше туди потрапити. І став школярем у 6 років.

Потім, як і в мене, у Володі з’явилася мрія стати боксером і він теж пішов у секцію. Далі вступив до того ж інституту, який закінчував я. І також захистив кандидатську. Ну, і звичайно, брат став чемпіоном світу з боксу. Але він – наполегливіший і завзятіший – зібрав більше за мене чемпіонських поясів.

Володя став викладачем в університеті Сент-Галена (Швейцарія) і отримав пропозицію викладати курс в Гарварді. Він пише книги, які мотивують мільйони людей в світі бути сильними і успішними. Працює над докторською дисертацією.

Володю Klitschko,насправді, це я на тебе завжди рівнявся. Пілотом колись мріяв стати я – а вдалося втілити цю мрію тобі.

Кількома мовами досконаліше володієш ти.

Чудовий батько – ти. Кожен твій успіх і перемогу сприймаю, як свої.

Завжди горджуся тобою! Не багатьом пощастило з таким братом☺️

З Днем народження! Люблю тебе, брате!

І ще раз дякую мамі, що 45 років тому зробила найкращий подарунок в моєму житті!"

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