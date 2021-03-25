Джерело - Чемпіон.

25 березня 2006 року український форвард Мілана Андрій Шевченко забив свій останній гол у рамках чемпіонату Італії.

Сталося це в домашньому матчі 31-го туру Серії А проти Фіорентини. Мілан в підсумку переміг з рахунком 3:1 і в тому сезоні фінішував на третьому місці після Інтера і Роми.

Додамо, що для Шевченка це був 175-й гол у Серії А, більше в історії "россо-нері" забивав тільки Гуннар Нордаль (213), який грав у Мілані з 1949 по 1956 роки.

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