12-річний хлопчик з синдромом Дауна успішно займається силовим триборством

Джерело - Чемпiон.

12-річний Григорій Марчук з міста Новоград-Волинський – дитина з синдромом Дауна. Під керівництвом двох тренерів з "Клубу 500" сім місяців поспіль він, на безоплатній основі, займається силовим триборством. Цей вид силової підготовки для дітей із порушеннями розвитку сприяє їх актуалізації та соціалізації, адже задовольняє потребу в безпеці, увазі та любові.

"Навіть за такий короткий період – 7 місяців – є певні результати. Практично все те, що ми зараз робимо, він не вмів робити. Стрибати не міг, присідати, а зараз може і навіть присідає з вагою. Якщо він піднімає вагу, то може перенести санки, перенести вантаж. Відтак вдома допомагає матері по господарству – це вже плюс. Ось ці характеристики, від нуля до певного рівня розвитку, потенціалу силового розкриття – і є результатом. Григорій народився в Україні. І Україна має зробити все для того, щоб Гриші було комфортно. Так само, як і будь-якій іншій дитині",- говорить тренер хлопчика.

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