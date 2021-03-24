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Французький нападник впав без свідомості на тренуванні

Сьогодні 11:11 Valeriy Ruchka 493 0
Французький нападник впав без свідомості на тренуванні

Знаменитий французький нападник Мусса Дембеле, який виступає за Атлетіко Мадрид на правах оренди, знепритомнів на тренуванні

На відео видно, як під час одного із занять 24-річний форвард впав на газон. Лікарі команди, що чергували на стадіоні відразу ж підбігли до француза і повернули його на бік, щоб уникнути западання язика.

Пізніше Дембеле на ношах віднесли до машини швидкої допомоги та негайно відправили до лікарні. Виявилося, що у футболіста просто впав артеріальний тиск.

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