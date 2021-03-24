Знаменитий французький нападник Мусса Дембеле, який виступає за Атлетіко Мадрид на правах оренди, знепритомнів на тренуванні

На відео видно, як під час одного із занять 24-річний форвард впав на газон. Лікарі команди, що чергували на стадіоні відразу ж підбігли до француза і повернули його на бік, щоб уникнути западання язика.

Пізніше Дембеле на ношах віднесли до машини швидкої допомоги та негайно відправили до лікарні. Виявилося, що у футболіста просто впав артеріальний тиск.

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