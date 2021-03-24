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France Football відзначив двох українських футболістів

Сьогодні 10:14 Valeriy Ruchka 614 0
France Football відзначив двох українських футболістів

Джерело - zbirna.com.

"Збірна Франції: стежимо за талантами наших суперників", - так назвав статтю про українських гравців France Football.

Франція - Україна онлайн-трансляція матчу. LIVE

"Збірна України має в своїх рядах два молодих таланти, які мріють зняти скальп з чемпіонів світу 2018 року.

Роман Яремчук - 25 років

Оскільки Віктор Циганков отримав травму і не зіграє зі збірною Франції, атакувальна міць України багато в чому буде залежати від ефективності Романа Яремчука, форварда, який виступає в бельгійському Генті.

Автор 15-ти голів у 25-ти матчах за свій клуб, центральний нападник, Яремчук наразі є одним з найкращих футболістів чемпіонату Бельгії. Лютневий поєдинок проти Мускрона, в якому українець відзначився хет-триком, підтверджує його хорошу форму.

Холоднокровний гравець, розписався в воротах Мануеля Нойєра, Яремчук в 19-ти матчах за збірну України забив шість м'ячів. Тут він виконує поради справжнього експерта в цій області - свого тренера Андрія Шевченка. Якщо не станеться чогось несподіваного, саме Яремчук займе в середу місце на вістрі атаки своєї команди.

Олександр Зінченко - 24 роки

Лівий захисник Манчестер Сіті відноситься до постійно прогресуючого виконавця. Не змирившись з роллю дублера в останніх сезонах в англійській команді, Зінченко, після травм Менді, пробився в основну МанСіті.

З початку 2021 року він пропустив всього лише чотири гри у складі "містян". Слід зазначити його відмінна взаємодія з такими авторитетними виконавцями, як Гюндоган, Бернарду Сілва або Філ Фоден.

Зінченко - архетип захисника нового покоління, який використовує свої якості, щоб загрожувати воротам суперника. Якщо він оптимізує свою гру в чисто оборонному плані, цей 24-річний футболіст може стати одним з найкращих виконавців у світі в своєму амплуа і невід'ємною частиною Манчестер Сіті.

Такий, яким він є в збірній України, адже Зінченко виступає за неї вже шість років, провівши в складі "синьо-жовтих" 35 матчів і забивши п'ять м'ячів ", - зазначає France Football.

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