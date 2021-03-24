 Тільки одна перемога та історичний розгром. Франція - Україна: історія протистоянь | Блоги | Champion.com.ua
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Тільки одна перемога та історичний розгром. Франція - Україна: історія протистоянь

Сьогодні 09:38 Valeriy Ruchka 409 0
Тільки одна перемога та історичний розгром. Франція - Україна: історія протистоянь

Джерело - Чемпiон.

Сьогодні, 24 березня, стартує європейський кваліфікаційний раунд відбору до чемпіонату світу-2022 з футболу. Наша національна команда розпочне проти збірної Франції.

За всю наші команди провели 10 очних зустрічей. І в них дуже відчутна перевага чемпіонів світу та Європи - 6 перемог проти однієї у українців і трьох нічиїх.

Франція – Україна: анонс і прогноз матчу

Відбір на Євро 2000

27.03.1999 Франція - Україна 0:0

04.09.1999 Україна - Франція 0:0

Підопічні Сабо потрапили в непросту групу, де за вихід на Євро або в плей-оф (2 місце) довелося боротися з чинним чемпіоном світу Францією і принциповим суперником в особі Росії. Попри яскраві ігри проти наших сусідів, з французами вийшло доволі нудно. Втім, "жовто-сині" жодного разу не програли команді Роже Лемера, однак перший рядок в групі дістався саме майбутньому чемпіону Європи. Наша ж команда потрапила в стики завдяки вдалим іграм проти Росії, проте там збірну України несподівано зупинили словенці.

Контрольний матч

06.06.2004 Франція - Україна 1:0 (Зідан, 89)

Третя очна гра з французами була товариською. Українці не зуміли пробитися на чемпіонат Європи в Португалії і стали спаринг-партнером  напередодні континентального форуму. Лише під завісу поєдинку вирвали перемогу завдяки точному удару Зідана.

Відбір на Євро-2008

02.06.2007 Франція - Україна 2:0 (Рібері, 57, Анелька, 71)

21.11.2007 Україна - Франція 2:2 (Воронін, 14, Шевченка, 46 - Анрі, 20, Гову, 34)

Через вісім років після першої зустрічі команди знову зустрілися у відборі на континентальний турнір. Команда Олега Блохіна без шансів поступилася в Парижі. А вже в останньому турі, коли всі шанси на підсумковий успіх були втрачені, українці вирвали нічию у не дуже основного складу Франції.

Контрольний матч

06.06.2011 Україна - Франція 1:4 (Тимощук, 53 - Гамейро, 58, Мартен, 87, Кабул, 89, Мартен, 90)

В рамках підготовки до домашнього чемпіонату Європи нашій федерації вдалося домовитися про спаринг з тоді кризовими французами в Донецьку. Французи не мали проблем в товариському матчі, розгромивши нашу команду навіть другим складом. 

Євро 2012

15.06.2012 Україна - Франція 0:2 (Менез, 53, Кабай, 56)

Вже через рік в тому ж Донецьку наша команда зіграла з Францією вже в груповому раунді Євро-2012. Після перемоги над Швецією в першому турі підопічні Блохіна розраховували розвинути успіх, проте французи на класі переграли нашу команду. Та гра запам'яталася вимушеною зупинкою матчу через рясну зливу над Донбас-Ареною.

Відбір на 2014

15.11.2013 Україна - Франція 2:0 (Зозуля, 61, Ярмоленко, 83 (пен.))

19.11.2013 Франція - Україна 3:0 (Сако, 22, Бензема, 34, Сако, 72)

Єдина для нас сторінка в історії україно-французького протистояння. Матч в Києві став, мабуть, найкращим для збірної України за весь час під керівництвом Михайла Фоменка. "Жовто-сині" практично ні в чому не поступалися супернику, а під кінець гри зуміли навіть вирвати першу і поки що єдину перемогу над Францією.

Та вже через чотири дні в Парижі господарі сповна показали свій клас, відігравши два пропущених в Києві м'яча вже до 34 хвилині. Вирішальний гол в середині другого тайму провів захисник Мамаду Сако.

Контрольний матч

8.10.2020 Франція – Україна 7:1 (9 Камавінга, 24 Жиру, 34 Жиру, Миколенко (авт), 53 Циганков, 65 Толіссо, 82 Мбаппе, 89 Грізманн)

А от і найгірший матч в історії. Підопічні Шевченка зазнали найбільшої поразки в своїй історії із рахунком 7:1. Уже на 9-й хвилині Кмавінга вивів господарів уперед. За 15 хвилин Жиру подвоїв перевагу французів. Ще через 10 хвилин той же Жиру шедевральним ударом зробив рахунок 3:0, а під завісу першого тайму автоголом відзначився Віталій Миколенко. 

На початку другого тайму шикарний постріл вдався Віктору Циганкову - 4:1. Проте, це був єдиний успіх українців. Толіссо (65'), Мбаппе (82') та Грізманн (89') довели рахунок до непристойного.

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