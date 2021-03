Манчестер Сіті і Евертон в напруженому матчі визначили учасника півфіналу Кубка Англії. Команда Хосепа Гвардіоли виграла 2:0

В одному з моментів після подачі кутового центрбек Єррі Міна головою пробив у дальній кут, але там вже чатував Зінченко. Українець виніс м'яч з лінії воріт.

Just Oleksandr Zinchenko showing why you put players on the line for corners.#EmiratesFACup @ManCity pic.twitter.com/HAJiHAf2FY