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Їм не місце у спорті: До Міністерства готують лист з вимогою

Сьогодні 11:31 Valeriy Ruchka 758 1
Їм не місце у спорті: До Міністерства готують лист з вимогою

Джерело - Чемпіон.

Тренери і спортсмени Києва готують лист до Мінмолодьспорту з вимогою внести зміни до розділу V  Єдиної спортивної класифікації України і почати позбавляти спортсменів спортивних звань за злочинні та хуліганські дії. 

Ініціатор звернення до Мінмолодьспорту - ДЮСШ №17 м.Києва. Тренери школи закликають уряд очистити український спорт від неадекватної поведінки так званих спортсменів, які можуть собі дозволити бити і калічити людей, застосовувати спортивні навички та силу не для виборювання спортивних перемог, а для скоєння злочинів, які ганьблять в цілому український спорт і водночас принижують гідність усіх інших спортсменів.

Фактична мінімізація покарання "самбістам", які понівечили людей у метро призвела до того, що негативний приклад почав ширитися Україною. Вже 28 лютого в м.Ірпінь безпосередньо під час чемпіонату Київщини з олімпійського тхеквондо, у самому залі, де відбувався турнір, "розпустили" руки ще двоє майстрів спорту - Анатолій Буданов (тренер Київської ДЮСШ "Школа спорту") та Валерій Брунс - старший тренер національної збірної України серед юніорів та студентів з тхеквондо. І знову групове побиття - двох проти одного. Результат - зламаний ніс, струс мозку. І все це на очах дітей і їхніх батьків. І знову - безкарність. Звісно, інцидент не такий резонансний, як у метрополітені. Тож і "заминають" його значно вправніше - свідків вже залякали.

Причину непорозуміння між нападниками і постраждалим встановлює слідство. Утім, сам факт фізичної розправи і серйозні травми, які тренери завдали Дмитру Глушенку - по суті своєму ж колезі, тренеру ДЮСШ №17 - мають стати приводом для позбавлення нападників їхніх спортивних звань. Це ж стосується і "самбістів", які юрбою понівечили людей у столичному метрополітені. 

Наразі Єдина спортивна класифікація України передбачає лише одну підставу для позбавлення спортивних звань  - недостовірні дані, які подавалися у документах для присвоєння спортивного звання. Утім, як вважають спортсмени ДЮСШ №17, документ слід оновити. Злочинні вчинки, застосування спортивних вмінь та навичок проти інших людей, так би мовити "на вулиці" - мають стати безапеляційною підставою для позбавлення спортивного звання. Кожен спортсмен повинен розуміти, що застосовуючи свої вміння не за призначенням, він ризикує не лише відповідальністю згідно з чинним законодавством, а й своєю репутацією і кар’єрою.

Тренери, які дозволяють собі застосовувати грубе насилля, не мають права тренувати молоде покоління. Діти переймають приклад "старших". А негативні приклади обов’язково позначаться на підростаючому поколінні, яке теж зможе використати свій спортивний фах проти суспільства.

Спортсмени Києва сподіваються, що Мінмолодьспорту обов’язково відреагує і ініціює внесення змін до Єдиної спортивної класифікації України. Навіть, якщо ці два інциденти "замнуть" і спустять на гальмах, принаймні, надалі зміни в ЄСКУ не дозволять іншим спортсменам кидати тінь на всю галузь спорту.

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