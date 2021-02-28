 У Києві самбісти до напівсмерті побили ветерана АТО, а потім попросили захисту в Беленюка | Блоги | Champion.com.ua
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У Києві самбісти до напівсмерті побили ветерана АТО, а потім попросили захисту в Беленюка

Сьогодні 13:10 Valeriy Ruchka 367 0
У Києві самбісти до напівсмерті побили ветерана АТО, а потім попросили захисту в Беленюка

Джерело - Чемпіон.

Унаслідок конфлікту в київському метрополітені група молодих спортсменів-самбістів ледь не відправила на той світ співробітника військової контррозвідки, ветерана АТО на Донбасі. Він потрапив до лікарні із серйозними травмами голови – після цього вибухнув скандал.

Що сталося в метро

Увечері 11 лютого семеро молодих спортсменів, які займаються в клубі Ippon Kiev, увійшли на станцію метро Університет. Перестрибнули через турнікети – на ескалаторі їм через це зробили зауваження двоє співробітників СБУ. Якими словами обмінювалися – точно невідомо, однак унизу стався напад. Просто бійкою, з рівноцінною участю двох сторін конфлікту, це важко назвати.

На відеозаписі з камер спостереження в метрополітені видно, що першого удару завдав один із самбістів. До нього приєдналося п’ятеро друзів, і вже за кілька хвилин співробітник СБУ лежав на землі.

До появи цього відео клуб Ippon на своїй сторінці у Facebook розповсюдив заяву, що винні саме “п’яні співробітники СБУ”. Через деякий час його видалили, як і офіційну сторінку клубу.

У пресслужбі СБУ повідомили, що інформація про те, що співробітники спецслужби нібито перебували в стані алкогольного сп’яніння, не відповідає дійсності.

Звернення до депутата ВР

Про скандальну ситуацію в курсі і дворазовий чемпіон світу і срібний призер Олімпійських ігор із греко-римської боротьби, народний депутат Жан Беленюк. У коментарі він розповів, що до нього зверталися – для того, щоб він втрутився.

“До мене зверталися з цього питання, відмічали в численних статусах, публікаціях в Instagram і Facebook. Зверталися зі спортивного клубу, де займаються ті хлопці. Я сказав, що буду тримати ситуацію на контролі, почав з’ясовувати, що ж сталося, а після цього отримав фідбек: відеозаписи і більш докладну інформацію. I тоді виявилося, що ситуація, м’яко кажучи, зовсім не така, як мені спочатку намагалися донести. Мені прагнули подати те, що сталося, як “свавілля п’яних співробітників СБУ”. Після нової інформації хлопці, які зверталися до мене з боку спортсменів, кудись відразу зникли”, – розповів Жан Беленюк.

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