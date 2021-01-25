Батько російського лижника: Потрібно підходити до суперника і по-російськи давати в морду

Батько чотириразового віцечемпіона світу з лижних гонок Олександра Большунова вважає, що його син вчинив правильно, вдаривши на трасі фінського спортсмена палицею, а після фінішу збивши того з ніг.

"Якщо їм не відповідати, то вони Росію будуть принижувати. Це все на емоціях було, я його прекрасно розумію, нічого страшного. Як на мене цi негідники – типу він не бачив і зміщувався. Просто потрібно підходити по-російськи і давати в морду. Але цього не можна робити, на жаль", – сказав батько лижника.

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