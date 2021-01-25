 Батько російського лижника: Потрібно підходити до суперника і по-російськи давати в морду | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
Скільки коштує стати спонсором Динамо
Сьогодні 10:52 874
Natus Vincere здолали Astralis та виграли Blast Premier
Сьогодні 08:05 385
Navi здолали Vitality та вийшли до фіналу Blast Premier
Вчора 22:23 384
Манчестер Юнайтед вирвав перемогу в Ліверпуля та вийшов до 1/8 Кубку Англії
Вчора 20:54 708
Бо виграв мас-старт у Антгольці, Дудченко - 25-й
Вчора 16:49 1223
Збірна України фінішувала восьмою у жіночій естафеті на Кубку світу
Вчора 14:55 1871
Кубок світу-2020/21: онлайн-трансляція. LIVE
Вчора 11:02 12576
Ястремська пропустить Australian Open
Вчора 08:24 2041
Пуар'є - Мак-Грегор: відео нокауту
Вчора 08:06 3715
Пуар'є нокаутував Мак-Грегора, Чендлер знищив Хукера: результати UFC 257
Вчора 07:49 5509
Блоги
Батько російського лижника: Потрібно підходити до суперника і по-російськи давати в морду
Батько російського лижника: Потрібно підходити до суперника і по-російськи давати в морду Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:45 1210 1
Шахов забив своєму колишньому клубу у чемпіонаті Греції
Шахов забив своєму колишньому клубу у чемпіонаті Греції Valeriy Ruchka
Вчора 21:46 440
Усейн Болт випустив нову пісню і кліп
Усейн Болт випустив нову пісню і кліп Valeriy Ruchka
Вчора 17:00 400
Легендарний Мак-Грегор став мемом. У соціальних мережах сміються з ірландця
Легендарний Мак-Грегор став мемом. У соціальних мережах сміються з ірландця Valeriy Ruchka
Вчора 16:38 1225
Дикість дня. Російський лижник ударив і збив з ніг суперника на Кубку світу
Дикість дня. Російський лижник ударив і збив з ніг суперника на Кубку світу Valeriy Ruchka
Вчора 13:28 14316 9
Крики Санітри та неймовірний фініш Дудченка. До бронзи не вистачило 0,4 секунди
Крики Санітри та неймовірний фініш Дудченка. До бронзи не вистачило 0,4 секунди Андрій Твердохліб
22.01.2021 19:31 1729
8-й день карантину: Костюк продовжує виснажливі тренування в готелі, Світоліна розважає новими відео
8-й день карантину: Костюк продовжує виснажливі тренування в готелі, Світоліна розважає новими відео Андрій Твердохліб
22.01.2021 17:01 1648
Відео дня. Роман Яремчук забив 10-й гол за Гент в чемпіонаті Бельгії
Відео дня. Роман Яремчук забив 10-й гол за Гент в чемпіонаті Бельгії Андрій Твердохліб
22.01.2021 08:08 2247
Народна депутатка з'явилася на публіці у вишуканому образі
Народна депутатка з'явилася на публіці у вишуканому образі Андрій Твердохліб
22.01.2021 08:07 1946
Як Джима здобувала першу медаль в сезоні. Відеоогляд гонки
Як Джима здобувала першу медаль в сезоні. Відеоогляд гонки Valeriy Ruchka
21.01.2021 18:42 4322 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:25 Бокс Вибиремо місце бою Ф'юрі - Джошуа, після того як підпишемо документи, - Арум 10
13:07 Кіберспорт Azov Wolves у напруженій боротьбі перемогли Budivelnyk Gaming 78
12:51 Футбол Манчестер Юнайтед - Ліверпуль 3:2. Огляд матчу 196
12:39 Футбол Шапаренко: Вдячний Луческу, що бачить в мені гравця, який потрібен команді 231
12:25 Футбол Евертон розгромив Шеффілд Венсдей у 1/16 Кубку Англії 186
12:04 Кіберспорт Odessa Gaming здолала Lviv Boars у чемпіонаті України 161
11:52 Кіберспорт Українець S1mple став найкращим гравцем Blast Premier 243
11:39 Футбол Парма - Сампдорія 0:2. Огляд матчу 185
11:24 Футбол Сельта розписала мирову з Ейбаром у 20 турі Ла-Ліги 160
11:08 Баскетбол Лень набрав 11 очок у дебютному матчі за Вашингтон 351
10:53 Хокей Чикаго здолав Детройт, Піттсбург переміг Рейнджерс. Результати матчів НХЛ 296
10:52 Футбол Скільки коштує стати спонсором Динамо 874
10:45 Блог Батько російського лижника: Потрібно підходити до суперника і по-російськи давати в морду 1220 1
10:39 Футбол Грізманн підтримав українського підлітка, якого побили в Парижі 763
10:25 Баскетбол Хімік - Одеса 85:75. Огляд матчу 188
10:08 Футбол Контрольний матч Шахтар - Марібор скасований 363
09:51 Баскетбол Сан-Антоніо здолало Вашингтон Леня, Бостон розгромив Клівленд. Результати матчів НБА 358
09:39 Футбол Ліон знищив Сент-Етьєн у 21 турі Ліги 1 312
09:26 Баскетбол Запоріжжя - Будівельник 96:78. Огляд матчу 231
09:09 Футбол Поворознюк відправився з Вересом на збір до Туреччини 627
08:51 Футбол Сампдорія без проблем перемогла Парму в 19 турі Серії А 332
08:37 Футбол У Чорноморці не виплатили зарплату за листопад і грудень 479
08:26 Футбол Саутгемптон - Арсенал 1:0. Огляд матчу 382
08:05 Кіберспорт Natus Vincere здолали Astralis та виграли Blast Premier 385
24 Січня 2021
23:54 Футбол Атлетіко упевнено перемогло Валенсію в 20 турі Ла-Ліги 682

Батько російського лижника: Потрібно підходити до суперника і по-російськи давати в морду

Сьогодні 10:45 Valeriy Ruchka 1220 1
Батько російського лижника: Потрібно підходити до суперника і по-російськи давати в морду

Батько чотириразового віцечемпіона світу з лижних гонок Олександра Большунова вважає, що його син вчинив правильно, вдаривши на трасі фінського спортсмена палицею, а після фінішу збивши того з ніг.

"Якщо їм не відповідати, то вони Росію будуть принижувати. Це все на емоціях було, я його прекрасно розумію, нічого страшного. Як на мене цi негідники – типу він не бачив і зміщувався. Просто потрібно підходити по-російськи і давати в морду. Але цього не можна робити, на жаль", – сказав батько лижника.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()