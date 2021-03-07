 Українські тренери - терпіли: журналіст згадав цікавий факт із біографії Гельзіна | Блоги | Champion.com.ua
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Українські тренери - терпіли: журналіст згадав цікавий факт із біографії Гельзіна

Вчора 21:45 Андрій Твердохліб 598 0
Українські тренери - терпіли: журналіст згадав цікавий факт із біографії Гельзіна

Джерело - Чемпіон.

Українські тренери готові терпіти те, чого б не терпіли їх європейські колеги.

Таку думку, після вчорашнього інцеденту в прямому ефірі з власником Олімпіка Владиславом Гельзіним, висловий відомий журналіст і комантатор роберто Моралес.

"Казус Гельзіна нагадав про те, ким себе позиціонують більшість тренерів українських і чому вони не потрапляють до іноземних клубів (більшість). Вони згодні терпіти таке ставлення. Але терпіла потрібен лише на пострадянському просторі".

Також журналіст згадав цікавий епізод із біографії Гельзіна, який стався на початку 00-х.

"Про крутого Гельзіна я згадаю таку сторі. Тоді, на початку 2000-х Олімпік вдома приймав МЗ-2 (Друга ліга) і в одному з моментів на полі трапилася штовханина, за її підсумками "рекордсмен-рекордсменів" Гельзінайтор отримав пару стусанів. Після гри охоронці цього чепушили гасили молодь запоріжців у підтрибунці, добре гасили, з наслідками. Потім трапився єдиний в житті момент, коли я з повагою поставився до "індусів"*.

Ігор Дворецький (експрезидент запорізького Маталурга), сам по собі метр з капелюхом, пообіцяв вендету і вельми різноманітну статеву наругу над героєм сьогоднішнього дня. Все як заповідають закони зони, хоча там Дворік не був. На матч-відповідь до Запоріжжя "Гельзінаускас" не приїхав, до кінця ери Індусів він не ризикував суватися туди", - написав Моралес у Facebook.

Нагадаємо, голова суддівського корпусу УАФ Лучано Лучі визнав дії арбітра матчу Олімпік - Шахтар правильними.

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