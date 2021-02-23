Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна продуктивно проводить час в столиці України. Тенісистка встигла зустрітися з Мартою Костюк, Сергієм Стаховським, а також провести фотосесією в готельному номері.

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