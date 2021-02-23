Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка України Еліна Світоліна продуктивно проводить час в столиці України. Тенісистка встигла зустрітися з Мартою Костюк, Сергієм Стаховським, а також провести фотосесією в готельному номері.
📸📸📸 @ElinaSvitolina на фотосесії в Києві #1#Svitolina #Світоліна #tennis #WTA #теніс— Великий теніс України | btu.org.ua (@UkrainianTennis) February 22, 2021
(R) malkinaolga / IG pic.twitter.com/13acsgeMsV
📸📸📸 @ElinaSvitolina на фотосесії в Києві #2#Svitolina #Світоліна #tennis #WTA #теніс— Великий теніс України | btu.org.ua (@UkrainianTennis) February 22, 2021
(R) malkinaolga / IG pic.twitter.com/VcTNEUf7pR
📸📸📸 @ElinaSvitolina на фотосесії в Києві #3#Svitolina #Світоліна #tennis #WTA #теніс— Великий теніс України | btu.org.ua (@UkrainianTennis) February 22, 2021
(R) malkinaolga / IG pic.twitter.com/R0uqSPB2uG
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