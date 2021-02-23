Президент Росії Владімір Путін знаходиться за межами реальності.

Про це заявив зірка НХЛ Артемій Панарін в інтерв'ю Sports.ru.

"Коли я переїхав до Америки (2015 рік - ред.) - пишався тим, що мій Президент Путін. Я ж увесь час був у хокеї, мало чим цікавився. Але пройшло два роки я спіймав себе на думці - щось не так.

Думаю, Володимир Путін уже не розуміє, де - добре, де - погано. Мені здається він не може тверезо оцінювати ситуацію - є багато людей в його оточенні, які підводять до тих чи інших рішень.

У Америці є два терміни по 4 роки - і все, більше до влади повернутися неможливо. У Росії суцільне беззаконня, а закон має бути один для всіх. Я проти політики Владіміра Путіна!" - наголосив Панарін.