Джерело - Sports.ru.
Президент Росії Владімір Путін знаходиться за межами реальності.
Про це заявив зірка НХЛ Артемій Панарін в інтерв'ю Sports.ru.
"Коли я переїхав до Америки (2015 рік - ред.) - пишався тим, що мій Президент Путін. Я ж увесь час був у хокеї, мало чим цікавився. Але пройшло два роки я спіймав себе на думці - щось не так.
Думаю, Володимир Путін уже не розуміє, де - добре, де - погано. Мені здається він не може тверезо оцінювати ситуацію - є багато людей в його оточенні, які підводять до тих чи інших рішень.
У Америці є два терміни по 4 роки - і все, більше до влади повернутися неможливо. У Росії суцільне беззаконня, а закон має бути один для всіх. Я проти політики Владіміра Путіна!" - наголосив Панарін.
Нагадаємо, нещодавно Панарін, як вільний агент, перейшов з Коламбуса до Нью-Йорка та став другим найбагачшим хокеїстом світу, з річною зарплатнею в 11,6 млн доларів.
У сезоні 2019/19 Панарін у 79 матчах набрав 87 очок (28+59), посівши 17 сходинку в списку бомбардирів НХЛ.
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