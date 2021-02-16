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Українець повернув чемпіонські пояси легенді боксу

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Українець повернув чемпіонські пояси легенді боксу

Джерело - Чемпіон.

Микола Ковальчук разом з послом WBC Чіко Лопесом прилетіли в Панаму до Роберто Дюрана.

Відомий український юрист Микола Ковальчук разом з послом WBC Чіко Лопесом виконали відповідальну місію, санкціоновану президентом Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейманом. Микола та Чіко полетіли в Панаму та презентували легенді бокса Роберто Дюрану чотири чемпіонські пояси WBC, які свого часу були викрадені у славетного ветерана.

Справа в тому, що Роберто був чемпіоном світу в чотирьох різних вагових категоріях, а всього за свою 33-річну (!) боксерську кар’єру виступав в 10 вагових категоріях. Свій перший бій на професійному рингу Роберто провів 23 лютого 1968 року, останній - 14 липня 2001 року. Зараз Дюрану 69 років, його офіційно було визнано кращим легковаговиком ХХ століття. Більшість авторитетних видань включає панамця до 10 кращих боксерів усіх часів. У 2002 році американський журнал The Ring  поставив Дюрана на п’яте місце у списку 80 кращих боксерів за останні 80 років.   

Роберто запросив Миколу та Чіко до себе додому, а потім до власного ресторану Casa Duran, де продемонстрував свій бренд панамського рому Ron Duran. Роберто пригадав свій приїзд до Києва восени 2018 року на 56-ту Конвенцію WBC , віддав належне здобуткам українського боксу, передав привіт меру Києва Віталію Кличку на навіть зробив спробу сказати українською “Слава Україні”. 

 
 
 
 
 
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Допис, поширений Mykola Kovalchuk (@kovalchukmykola)

Декілька місяців тому Роберто захворів коронавірусом. Хвороба протікала дуже важко,  Дюран лежав в госпіталі, його було підключено до кисню. WBC допомогло зі сплатою лікування славетному ветерану.  В підсумку Роберто переміг коронавірус і зараз закликає всіх нокаутувати цю небезпечну хворобу.

 
 
 
 
 
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Допис, поширений Mykola Kovalchuk (@kovalchukmykola)

Микола Ковальчук порадив всім фанам боксу та спорту подивитися знятий в 2016 році про Дюрана фільм Кам‘яні кулаки (Hands of Stones) з Роберто Де Ніро та Едгаром Раміресом у головних ролях та документальну стрічку 2019 року Я - Дюран ( I am Duran), у зйомках якої взяли участь Майк Тайсон, Сильвестр Сталлоне та інші зірки боксу та Голлівуду.  

Нагадаємо, минулого тижня Микола Ковальчук, який свого часу працював адвокатом Олександра Усика, зустрівся з Тоефімо Лопесом та його батьком. Під час зустрічі Теофімо одяг футболки з тризубом і оригінально привітав наших фанів боксу українською

Читайте також: З Усиком працював безкоштовно. Екс-адвокат Олександра про роботу над контрактами боксера, дружбу з Лопесом та перспективи Ломаченка

Максим Розенко, Чемпіон

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