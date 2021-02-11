Слава Україні. Лопес звернувся до українських фанатів

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес звернувся до своїх українських шанувальників і подякував їм за підтримку.

Відео було опубліковано на Instagram-каналі Миколи Ковальчука, який є відомим юристом у світі боксу і зараз представляє інтереси американця, а раніше працював з Олександром Усиком. В ролику Теофімо привітався зі своїми фанатами з нашої країни, привітавши їх словами "Слава Україні".

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