13 років тому Шевченко забив фантастичний гол в АПЛ

26 грудня 2007 року Челсі і Астон Вілла зіграли божевільний матч в АПЛ.

Чого в ньому тільки не було: і камбеки у виконанні обох команд (лондонці відігралися з 0:2, зробивши 3:2, бірмінгемці після цього зробили 3:3 і 4:4), і пенальті, і помилка воротаря, і вирішальний гол на останніх хвилинах.

Однак особливо знаковим був цей матч для Андрія Шевченка - він оформив дубль. Другий гол вийшов шаленим - відмінний удар із-за меж штрафного майданчика.

Огляд матчу

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua