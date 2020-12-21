 Захисник Десни відпочиває в Домінікані з колишньою дівчиною гравця Динамо. ФОТО | Блоги | Champion.com.ua
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Захисник збірної України відпочиває в Домінікані з колишньою дівчиною гравця Динамо

Сьогодні 20:41 Valeriy Ruchka 2260 1
Захисник збірної України відпочиває в Домінікані з колишньою дівчиною гравця Динамо

Джерело - Чемпіон.

Ексдівчина захисника київського Динамо Дениса Попова - Анастасія, яка тривалий час зустрічалася з гравцем і підтримувала його під час молодіжного чемпіонату світу в Польщі, завела новий роман... і знову з футболістом. Вибір випав на Юхима Коноплю, який на правах оренди виступає за чернігівську Десну. Закохані зараз разом відпочивають на Домінікані і вже поділилися першим спільним знімком в соціальних мережах.

Що стосується Дениса Попова, він недавно розлучився з дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо Дариною Білодід після кількох місяців відносин. Відзначимо, що обидва футболіста в складі збірної України U-20 в 2019 році виграли чемпіонат світу.

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