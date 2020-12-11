Джерело - Чемпіон.

Наприкінці літа 2020 року захисник київського Динамо Денис Попов і зіркова українська дзюдоїстка Дар'я Білодід почали з'являтися разом на публіці. Зокрема, спорсмени разом відвідали публічний перегляд Матчу Ліги націй Україна - Швейцарія.

Попов у своєму сторіз освічувався Дар'ї.

Також пара відвідала Прем'єру фільму про дзюдоїстку.

А нещодавно українські спортсмени відписалися одне від одного в Instagram.

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