Джерело - Чемпіон.
Наприкінці літа 2020 року захисник київського Динамо Денис Попов і зіркова українська дзюдоїстка Дар'я Білодід почали з'являтися разом на публіці. Зокрема, спорсмени разом відвідали публічний перегляд Матчу Ліги націй Україна - Швейцарія.
Попов у своєму сторіз освічувався Дар'ї.
Також пара відвідала Прем'єру фільму про дзюдоїстку.
А нещодавно українські спортсмени відписалися одне від одного в Instagram.
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