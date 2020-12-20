День рекордів. Найшвидший дубль в історії АПЛ

У матчі 14-го туру англійської Прем’єр-ліги Манчестер Юнайтед розгромив Лідс.

Відео дня! Мілан забив найшвидший гол в історії Серії А

Уже на третій хвилині матчу дубль оформив півзахисник господарів Скотт Мактоміней. Асистентами шотландця стали Бруно Фернандеш та Антоні Марсьяль.

З моменту створення АПЛ (1992-й рік) нікому ще так швидко не вдавалося забити два голи до третьої хвилини зустрічі.

Це другий і третій м’яч для Мактомінея у цьому сезоні. Ще одного разу гравець відзначався у воротах Брайтона у поєдинку Кубка Ліги у вересні.

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