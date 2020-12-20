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Відео дня! Мілан забив найшвидший гол в історії Серії А

Сьогодні 18:32 Valeriy Ruchka 797 0
Відео дня! Мілан забив найшвидший гол в історії Серії А

Джерело - Чемпіон.

Нападник Мілана Рафаел Леау забив найшвидший гол в історії Серії А. 21-річний форвард відзначився через шість секунд після стартового свистка в матчі з Сассуоло.

Попередній рекорд належав Паоло Поджі з П'яченци. 2 грудня 2001-го він забив у ворота Фіорентини через 8 секунд після початку зустрічі.

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