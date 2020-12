Відео дня! Мілан забив найшвидший гол в історії Серії А

Нападник Мілана Рафаел Леау забив найшвидший гол в історії Серії А. 21-річний форвард відзначився через шість секунд після стартового свистка в матчі з Сассуоло.

Попередній рекорд належав Паоло Поджі з П'яченци. 2 грудня 2001-го він забив у ворота Фіорентини через 8 секунд після початку зустрічі.

Rafael Leao scores for AC Milan in 6.2 seconds, the quickest goal in Serie A history pic.twitter.com/WBQaDcz0UL