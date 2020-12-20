Він сколихнув чемпіонат світу в Московії висловом Слава Україні! Вукоєвичу - 37!

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20 грудня, ексхавбек Динамо, а нині асистент головного тренера київського клубу Огнєн Вукоєвич святкує своє 37-річчя.

За киян він відіграв 218 матчів та забив 17 голів. А на ЧС-2018 він після перемоги Хорватії над Росією записав відео з Домагоєм Відою, на якому вони кажуть "Слава Україні!" та присвячують перемогу над господарями Мундіалю українцям.

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