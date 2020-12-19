 «Я плакав, коли отримав твого листа». Михайлович зустрівся з 12-річним вболівальником «Парми», який підтримав Сініша в боротьбі з лейкемією | Блоги | Champion.com.ua
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Я плакав, коли отримав твого листа. Михайлович зустрівся з хлопчиком, який підтримав його в боротьбі з лейкемією

Сьогодні 11:37 Valeriy Ruchka 352 0
Я плакав, коли отримав твого листа. Михайлович зустрівся з хлопчиком, який підтримав його в боротьбі з лейкемією

Минулого сезону увесь футбольний світ вразила новина, що тренер Болоньї Сініша Михайлович почав боротьбу з лейкемією. На пресконференції серб зізнався, що кілька днів проплакав, дізнавшись про діагноз.

Юний вболівальник Парми на ім'я Мірко, який зіткнувся з тією ж хворобою і проходив в той час курс реабілітації після пересадки кісткового мозку, вирішив написати Сініші зворушливого листа. 

"Я - Мірко, мені 10 років, і у мене є один прекрасний якість: сміливість. До жовтня 2018 року я був звичайною дитиною: я грав, ходив в школу і підтримував Парму. 21 жовтня мене госпіталізували. У мене виявили лейкемію - тоді я нічого не знав про це, але тепер експерт в цій чортовій хворобі. У мене було два шляхи на вибір: цілими днями плакати і скаржитися на життя або набратися сміливості і рухатися далі. Я вибрав другий шлях.

Мене підтримували всі гравці Парми, особливо від Марчелло Гаццоли і Роберто Інглезе. Я більше не міг ходити на стадіон - доводиться дивитися футбол по телевізору. Але я не припинив стежити за улюбленою командою, і ця пристрасть допомогла мені пережити всі ці місяці. Я дивився ігри і читав все про футбол. У травні, однак, я отримав ще одну погану новину: лікування недостатньо, мені потрібна пересадка. Ще й чемпіонат закінчився ...

14 травня мені пересадили кістковий мозок, і тепер, здається, все йде добре. Днями я побачив вашу конференцію, Ви виглядали дуже сумним. Ніхто не може зрозуміти ваші страхи краще, ніж я. Мені всього 10 років, але перед страхом усі рівні.

Мені хочеться сказати Вам: не здавайтеся, пролийте стільки сліз, скільки потрібно, адже вони ознака сили, і робіть все необхідне, щоб швидше впоратися з хворобою. Я сподіваюся, що моя порада допоможе Вам. Хто знає, може одного разу ми зустрінемося з Вами: я буду на трибуні, а Ви на поле.

Обіймаю Вас міцно, Мірко. І пам'ятайте: іноді вовк не такий страшний, як здається".

Півтора року Мірко і Сініша підтримували один одного на відстані. А коли обома хвороба була поборена вони зустрілися особисто.

"Ти дуже сильний, Мірко. Боротися з лейкемією зовсім непросто. Ти плакав, коли був в лікарні? Я теж. Я плачу зараз. Я плакав, коли отримав твого листа ", - сказав під час зустрічі 51-річний серб.

Мірко, якому вже 12, відвідав базу Болоньї і тренування команди. 

Обидва перемогли хворобу після пересадки кісткового мозку. Під час зустрічі з Мірко Михайлович закликав людей до донорства:

"Італія - ​​одна з останніх країн Європи з пожертвуванням. Ділитися - це найпрекрасніше, бо ви рятуєте життя ".

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