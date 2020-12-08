Джерело - Чемпіон.

Ювентус до 20 хвилини виграє (0:2) в Барселони в 6 турі Ліги чемпіонів. Перший гол на на 13-й хвилині забив Роналду, реалізувавши пенальті. А ось друге взяття воріт вийявилося шедевральним. Маккені шикарним пострілом пробив голкіпера Барселона тер Штегена.

Нагадаємо, Барселона та Ювентус є суперниками Динамо по групі G і зазделегідь оформили вихід у плей-оф.

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