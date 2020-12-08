 Історична подія. В Аргентині дебютувала перша дівчина-трансгендер. ФОТО | Блоги | Champion.com.ua
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Історична подія. В Аргентині дебютувала перша в історії дівчина-трансгендер

Сьогодні 19:45 Андрій Твердохліб 584 0
Історична подія. В Аргентині дебютувала перша в історії дівчина-трансгендер

Джерело - Чемпіон.

У складі жіночого футбольного клубу Атлетік Клуб Вілья Сан-Карлос дебютувала перша в історії дівчина-трансгендер Мара Гомес. Контракт із дівчиною було підпсиано ще на початку 2020 року, але футболістка деякий час мала доводити, що минуле чоловіка не дає їй жодних переваг над іншими. Гомес під пильним оком компетентних органів здала кілька аналізів, які показали, що рівень тестостерона в її крові знаходиться в межах норми, які визначені для жінок.

У понеділок, 7 грудня, Мара дебютувала в своїй новій команді. Вілья Сан-Карлос програли Ланусу - 7:1. Після гри сурниці подарували Гомес футболку клубу з її іменем на спині.Дівчина не стримала сліз.

 
 
 
 
 
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Публикация от Mara Stefania Gomez (@maragomez.oficial)

Зазначимо, в Аргентині закон про статеву ознаку, який дає право змінювати полову ідентичність у 18 років, прийняли ще в 2012 році.

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