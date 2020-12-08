Джерело - Чемпіон.

У складі жіночого футбольного клубу Атлетік Клуб Вілья Сан-Карлос дебютувала перша в історії дівчина-трансгендер Мара Гомес. Контракт із дівчиною було підпсиано ще на початку 2020 року, але футболістка деякий час мала доводити, що минуле чоловіка не дає їй жодних переваг над іншими. Гомес під пильним оком компетентних органів здала кілька аналізів, які показали, що рівень тестостерона в її крові знаходиться в межах норми, які визначені для жінок.

У понеділок, 7 грудня, Мара дебютувала в своїй новій команді. Вілья Сан-Карлос програли Ланусу - 7:1. Після гри сурниці подарували Гомес футболку клубу з її іменем на спині.Дівчина не стримала сліз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mara Stefania Gomez (@maragomez.oficial)

Зазначимо, в Аргентині закон про статеву ознаку, який дає право змінювати полову ідентичність у 18 років, прийняли ще в 2012 році.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua