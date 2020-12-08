Шахтар може залишитися без єврокубків навесні. Розбираємо всі турнірні розклади для гірників

Джерело - Чемпіон.

Група В виявилася найскладнішою у Лізі чемпіонів. Перед останнім туром всі чотири команди зберігають шанси на вихід до плей-оф турніру. Розберемо детально різні варіанти завершення змагань у цій групі:

Інтер - Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE

1) Перемога Боруссії над Реалом. Німецька команда з першого місця вийди до плей-оф Ліги чемпіонів. Реал залишить єврокубки у разі перемоги Інтера над Шахтарем. Якщо ж гірники зможуть відібрати очки в Інтера (нічия чи перемога Шахтаря), то вийдуть до плей-оф Ліги чемпіонів, Інтер вилетить з єврокубків, а Реал відправиться до Ліги Європи;

2) Перемога Реалу над Боруссією. У такому випадку німецька команда відправиться до Ліги Європи, якщо у матчі Інтер - Шахтар не буде зафіксована нічия (переможець того матчу вийде до плей-оф Ліги чемпіонів). Нічия в Італії виводить Реал з першого місця з групи, а Боруссія за показником особистих зустрічей при рівності очок випередить Шахтар і вийде з другого місця до плей-оф турніру.

3) Нічия у матчі Реал - Боруссія. Цей результат забезпечить вихід німецької команди до наступного етапу змагань - з першому місця у разі втрати очок Шахтарем у матчі з Інтером, з другого місця - у випадку перемоги Шахтаря. Реалу для виходу з групи потрібна перемога Інтера у матчі з Шахтарем - мадридці за показником особистих зустрічей при рівності очок випередять італійців.

Підсумовуючи вищезазначене підкреслимо, що Шахтарю для виходу з групи потрібно перемагати Інтер і тоді не буде залежати від матчу у Мадриді. Нічия в Італії принесе гірникам путівку до плей-оф Ліги чемпіонів у разі втрати очок Реалом у домашньому матчі з Боруссією. Поразка від Інтера для Шахтаря може залишити можливість посісти третє місце та зіграти у Лізі Європи, якщо Реал програє Боруссії.

Нагадаємо, київське Динамо в 6 турі зіграє з Ференцварошем за 3 місце в групі G. Усі турнірні розклади для киян ТУТ.

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