 Ребров проти Луческу: історія протистоянь. ФОТО. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Ребров проти Луческу: історія протистоянь

Сьогодні 15:08 Valeriy Ruchka 957 0
Ребров проти Луческу: історія протистоянь

Джерело - Чемпіон.

8 грудні київське Динамо зіграє з будапештським Ференцварошем. Це постояння стане не першим для нинішніх головних тренерів команд - Мірчі Луческу і Сергія Реброва. І мова не про матч у Будапешті, де кияни втратили перемогу.

Спеціалісти зустрічалися уже 8 разів. Наставник Ференцвароша виграв 2 матчі в Мірчі Луческу, при 3-х поразках. Ще три поєдинки тренери завершили внічию, одна з яких була у фіналі КУ 2014/15, де в серії післяматчевих пенальті перемогу здобуло Динамо Реброва.

15 травня 2014 року. Фінал Кубка України-2013/14.

Динамо – Шахтар 2:1

22 липня 2014 року. Суперкубок України.

Шахтар – Динамо 2:0 

5 жовтня 2014 року. 8-й тур УПЛ.

Динамо – Шахтар 1:0

Динамо обыграло Шахтер в УПЛ

26 квітня 2015 року,  21-й тур УПЛ.

Шахтар – Динамо 0:0

Динамо и Шахтер сыграли вничью
4 липня 2015 року. Фінал Кубка України-2014/15.
 
Динамо – Шахтар 0:0 (5:4)

14 липня 2015 року.  Суперкубок України.
 
Динамо – Шахтар 0:2

16 жовтня 2015 року. 11-й тур УПЛ.
 
 Динамо – Шахтар 0:3
 
Динамо уступило Шахтеру в рамках УПЛ
1 травня 2016 року 24-й тур УПЛ.
 
Шахтар – Динамо 3:0
Шахтер обыграл Динамо в чемпионате Украины

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