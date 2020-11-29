Дієго Марадона-молодший зворушливо попрощався зі своїм батьком, славетним аргентинським футболістом Дієго Марадоною

"Ти навіть не уявляєш, яким я був щасливим поруч з тобою... Я відчував себе непереможним. Я сумуватиму за твоїм обіймам, як я буду сумувати за часами, коли ми сиділи разом і дивилися гру нашого улюбленого Наполі! А мої діти? Як вони будуть жити без настільки люблячого дідуся? Обіцяю, що вони завжди будуть пам'ятати про тебе, захищати тебе і з гордістю говорити про свого діда! Ти ніколи не помреш, бо я любитиму тебе до останнього подиху. Чекай мене, я знайду тебе, коли прийде мій час", - написав син Марадони.