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Архів. Сестра Ломаченка вражає своєю красою. ФОТО

Сьогодні 16:30 Андрій Твердохліб 13890 0
Архів. Сестра Ломаченка вражає своєю красою. ФОТО
Анастасія Ломаченко / facebook.com/nastuxa.lomachenko
#Ломаченко, #сестра, #Берінчик

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 лютого свій 31-й день народження святкує найкращий боксер сучасності Василь Ломаченко.

Далеко не всім відомо, що у Василя є молодша сестра Анастасія. Крім того, що Анастасія вражає своєю красою, вона такоє є майстром спорту міжнародного класу зі спортивної акробатики.

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Також відомо, що Анастасія Ломаченко певний час була в романтичних відносинах з Денисом Берінчиком, проте в 2014 році пара розірвала стосунки.

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