До мурах. Гімн України у виконанні Dzidzio

Джерело - Чемпіон.

20 листопада святкує власний день народження відомий українській музикант Михайло Хома (DZIDZIO). Саме час згадати фантастичне виконання іменинником Гімну України перед грою Збірної України у кваліфікації до Євро-2020 проти Литви (2:0).

Актуально: Україна впевнено обіграла Литву у відборі на Євро-2020

Передувало матчеві виконання національних гімнів. "Ще не вмерла України" виконував Михайло Хома, відоміший під сценічним прізвиськом Дзідзьо. Що з того вийшло – дивіться на відео.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua