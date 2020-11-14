Джерело - Чемпіон.
У п'ятому туру Ліги націй УЄФА збірна України зустрінеться з Німеччиною. Команди зіграли між собою 7 матчів. Україна жодного разу не вигравала – 4 поразки та 3 нічиї.
Пропонуємо пригадати усі поєдинки між сьогоднішніми суперниками.
Чемпіонат світу 1998
Груповий етап кваліфікаційного турніру
30 квітня 1997. Бремен, Везерштадіон
Німеччина - Україна 2:0
Голи: Бірхофф, 62, Баслер, 72
Матч-відповідь
7 червня 1997 року, Київ, НСК Олімпійський
Україна - Німеччина 0:0
Чемпіонат світу 2002. Плей-оф кваліфікаційного турніру
10 листопада 2001, Київ, НСК Олімпійський.
Україна - Німеччина 1:1
Голи: Зубов, 18 - Баллак, 31
Матч - відповідь
14 листопада 2001, Дортмунд, Вестфаленштадіон
Німеччина - Україна 4:1
Голи: Баллак, 4, 51, Нойвіль, 11, Ремер, 15 - Шевченко, 90.
Товариський матч
11 листопада 2011, Київ, НСК Олімпійський
Україна - Німеччина 3:3
Голи: Ярмоленко, 28, Коноплянка, 36, Назаренко, 45 - Кроос, 38, Рольфес, 65, Мюллер, 77
Євро 2016
12 червня 2016
Німеччина - Україна 2:0
Голи: Мустафі, 19, Швайнштайгер, 90+2.
Голи: 0:1 – 20 Гінтер, 0:2 – 49 Горецка, 1:2 – 77 Маліновський
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