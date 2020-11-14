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Німеччина - Україна: історія протистоянь

Сьогодні 12:45 Valeriy Ruchka 465 1
Німеччина - Україна: історія протистоянь

Джерело - Чемпіон.

У п'ятому туру Ліги націй УЄФА збірна України зустрінеться з Німеччиною. Команди зіграли між собою 7 матчів. Україна жодного разу не вигравала – 4 поразки та 3 нічиї.

Пропонуємо пригадати усі поєдинки між сьогоднішніми суперниками.

Чемпіонат світу 1998

Груповий етап кваліфікаційного турніру

30 квітня 1997. Бремен, Везерштадіон

Німеччина - Україна 2:0

Голи: Бірхофф, 62, Баслер, 72

Матч-відповідь

7 червня 1997 року, Київ, НСК Олімпійський

Україна - Німеччина 0:0

Чемпіонат світу 2002. Плей-оф кваліфікаційного турніру

10 листопада 2001, Київ, НСК Олімпійський.

Україна - Німеччина 1:1

Голи: Зубов, 18 - Баллак, 31

Матч - відповідь

14 листопада 2001, Дортмунд, Вестфаленштадіон

Німеччина - Україна 4:1

Голи: Баллак, 4, 51, Нойвіль, 11, Ремер, 15 - Шевченко, 90.

Товариський матч

11 листопада 2011, Київ, НСК Олімпійський

Україна - Німеччина 3:3

Голи: Ярмоленко, 28, Коноплянка, 36, Назаренко, 45 - Кроос, 38, Рольфес, 65, Мюллер, 77

Євро 2016

12 червня 2016

Німеччина - Україна 2:0

Голи: Мустафі, 19, Швайнштайгер, 90+2.

Ліга націй УЄФА
Ліга А, Група 4
3 тур, 10 жовтня
Україна – Німеччина 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 20 Гінтер, 0:2 – 49 Горецка, 1:2 – 77 Маліновський

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