Динамо - Шахтар: усі скандали Класичного

Джерело - Чемпіон.

Расистський скандал із Тайсоном, пісня Срни, провокація Степаненка, підсрачник для Ракицького та Браво Федерація від Луческу!

Останній матч між Динамо та Шахтарем ще раз довів, що поєдинки за участі цих команд завжди дуже ГАРЯЧІ!

Усе найгостріше для вас в цьому відео!

Нагадаємо, матч 9 туру Української-Прем'р-ліги-2020/21 відбудеться в неділю, 8 листопада.

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