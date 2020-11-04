Сьогодні twitter Барселони перед матчем групового раунду Ліги чемпіонів проти Динамо нагадав, що нинішній наставник "синьо-гранатових" Рональд Куман в складі каталонців забивав у ворота киян.

Гармата від Кумана. Головний тренер Барселони забивав Динамо

Але і у вболівальників Динамо є чим відповісти. 22 жовтня 1997 року київське Динамо створило сенсацію у матчі проти каталонської Барселони. Кияни знищили вщент іспанський гранд, а Сергій Ребров забив неймовірний гол у ворота суперника.

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