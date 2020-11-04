Легендарний захисник. Серхіо Рамос забив 100-й гол у кар'єрі за Реал

Джерело - Чемпіон.

У матчі 3-го туру Ліги чемпіонів мадридський Реал переграв міланський Інтер (3:2).

Реал в середині першого тайму подвоїв перевагу після гола Серхіо Рамоса (2:0). При цьому захисник "галактікос" забив 100-й гол за мадридську команду.

Real Madrid icon ✅ Legendary defender ✅



⚪️ New milestone for Sergio Ramos 👏👏👏#UCL https://t.co/5q99QRWJ6Q pic.twitter.com/MSakSnyx40 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 3, 2020

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