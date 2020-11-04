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Легендарний захисник. Серхіо Рамос забив 100-й гол у кар'єрі за Реал

Сьогодні 09:51 Valeriy Ruchka 317 0
Легендарний захисник. Серхіо Рамос забив 100-й гол у кар'єрі за Реал

Джерело - Чемпіон.

У матчі 3-го туру Ліги чемпіонів мадридський Реал переграв міланський Інтер (3:2).

Реал в середині першого тайму подвоїв перевагу після гола Серхіо Рамоса (2:0). При цьому захисник "галактікос" забив 100-й гол за мадридську команду.

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