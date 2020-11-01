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Чісора після бою пригостив Усика бургерами

Сьогодні 08:17 Valeriy Ruchka 908 0
Чісора після бою пригостив Усика бургерами

Джерело - Чемпіон.

У Лондоні на Вемблі Арені відбувся великий вечір боксу. У головному бою вечора в суперважкій вазі зійшлися ексчемпіон світу в крузервейті Олександр Усик (17-0, 13 КО) і британський ветеран Дерек Чісора (32-9, 23 КО).

Усик переміг Чісору одностайним рішенням суддів

Олександр Усик переміг Дерека Чісору за очками: 117-112, 115-113, 115-113.

Після бою Дерек пригостив українця бургером.

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