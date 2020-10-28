Джерело - Чемпіон.
Сьогодні київське Динамо зіграє на виїзді з будапештським Ференцварошем. Це постояння стане не першим для нинішніх головних тренерів команд - Мірчі Луческу і Сергія Реброва.
Наставник Ференцвароша виграв 2 матчі в Мірчі Луческу, при 3-х поразках. Ще два поєдинки тренери завершили внічию, одна з яких була у фіналі КУ 2014/15, де в серії післяматчевих пенальті перемогу здобуло Динамо Реброва.
15 травня 2014 року. Фінал Кубка України-2013/14.
Динамо – Шахтар 2:1
22 липня 2014 року. Суперкубок України.
Шахтар – Динамо 2:0
5 жовтня 2014 року. 8-й тур УПЛ.
Динамо – Шахтар 1:0
26 квітня 2015 року, 21-й тур УПЛ.
Шахтар – Динамо 0:0
4 липня 2015 року. Фінал Кубка України-2014/15.
Динамо – Шахтар 0:0 (5:4)
14 липня 2015 року. Суперкубок України.
Динамо – Шахтар 0:2
16 жовтня 2015 року. 11-й тур УПЛ.
Динамо – Шахтар 0:3
1 травня 2016 року 24-й тур УПЛ.
Шахтар – Динамо 3:0
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