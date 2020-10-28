Джерело - Чемпіон.

Сьогодні київське Динамо зіграє на виїзді з будапештським Ференцварошем. Це постояння стане не першим для нинішніх головних тренерів команд - Мірчі Луческу і Сергія Реброва.

Наставник Ференцвароша виграв 2 матчі в Мірчі Луческу, при 3-х поразках. Ще два поєдинки тренери завершили внічию, одна з яких була у фіналі КУ 2014/15, де в серії післяматчевих пенальті перемогу здобуло Динамо Реброва.

15 травня 2014 року. Фінал Кубка України-2013/14.

Динамо – Шахтар 2:1

22 липня 2014 року. Суперкубок України.

Шахтар – Динамо 2:0

5 жовтня 2014 року. 8-й тур УПЛ.

Динамо – Шахтар 1:0

26 квітня 2015 року, 21-й тур УПЛ.

Шахтар – Динамо 0:0

4 липня 2015 року. Фінал Кубка України-2014/15.

Динамо – Шахтар 0:0 (5:4)

14 липня 2015 року. Суперкубок України.

Динамо – Шахтар 0:2

16 жовтня 2015 року. 11-й тур УПЛ.

Динамо – Шахтар 0:3

1 травня 2016 року 24-й тур УПЛ.

Шахтар – Динамо 3:0

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua